Ligue 2 : le Havre à Guingamp pour prolonger la dynamique

Le HAC joue à Guingamp, ce samedi, pour la 3è journée de Ligue 2. Les Ciel et Marine restent sur une victoire face à Amiens et veulent surfer sur cette dynamique. Mais l'effectif paraît toujours limité, et les cartons rouges n'arrangent rien.

Après la trêve internationale, retour aux choses sérieuses pour les joueurs du Havre AC. Les Ciel et Marine se déplacent à Guingamp, ce samedi après-midi, pour le compte de la 3è journée de Ligue 2. Les Havrais comptent pour l'instant un bilan d'une victoire pour une défaite et occupent la 13è place du classement.

Guingamp : le meilleur adversaire du moment ?

Pour autant, les manques havrais depuis le début de la saison n'ont pas été corrigés : le club doyen compte toujours un effectif très court, amputé encore par les cartons rouges des deux premières journées (Ersoy et Mbemba sont suspendus ce samedi). "La vraie question, c'est de savoir avec quel milieu de terrain on va débuter, explique Gilles, du site Hactu.fr. Le mercato n'est pas fini mais ça semble compliqué. On aurait dû anticiper : le départ de Tino Kadewere était acté depuis le mois de janvier et on n'a pas le sentiment que ça a avancé en six mois."

Reste que la situation est compliquée également à Guingamp. L'En Avant vient de changer de président et d'entraîneur, le nouveau n'est autre que Mecha Bezdarevic, pas sûr que les esprits soient parfaitement apaisés à Roudourou.

