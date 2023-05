Ligue 2 : Le Havre a une balle de match contre Valenciennes pour valider sa montée ce lundi

La splendide saison du Havre AC en Ligue 2 pourrait être récompensée ce lundi 22 mai au soir. Les Ciel et Marine accueillent Valenciennes, pour le compte de la 36e journée du championnat. Une victoire, et seulement une victoire, permettrait aux Havrais de valider leur ticket pour la Ligue 1 la saison prochaine. Le stade Océane, pour l'occasion sera pratiquement loin, près de 25.000 personnes garniront les tribunes de ce stade en espérant faire la fête aux alentours de 23h.

Pour cela, il faudra donc battre le VAFC, un club à la lutte pour sa survie en Ligue 2, dont les supporters craignent une relégation administrative en plus de sportive. Avant de venir au Havre, les joueurs ont rencontré leurs supporters, qui n'ont pas manqué de les motiver avant leur départ pour la Normandie.

Pour l'occasion, le HAC devra se montrer plus tueur en attaque, pourtant privé de Jamal Thiaré, suspendu, Samuel Grandsir, blessé, et d'Antoine Joujou, en sélection.

Gérer psychologiquement la rencontre

"On est hyper contents de pouvoir le vivre, surtout qu'en début de saison on ne s'attendait pas à ça, explique Luka Elsner, l'entraîneur havrais. Mon rôle va être d'équilibrer le débat et de ne surtout pas entrer dans une euphorie. Mettre les joueurs dans le bon état, réussir le bon match." Comme l'indique l'entraîneur du HAC, le club n'était pas programmé pour jouer la montée cette saison : "On a toujours été candidat à partir du moment où on est passés premiers, mais on ne l'a jamais pris comme une position de favori. [...] Quel chemin parcouru, il faut conclure !"

Pour l'occasion, France Bleu Normandie adapte son dispositif : prise d'antenne dès 20h, ce lundi 22 mai, avec avant-match avec Théophile Pedrola, François Manoury, David Fouquet et Lila Lefebvre en tribunes. En cas de montée, la fête sera à suivre en direct en après-match.

