Le Havre, France

En gagnant contre Clermont à domicile la semaine passée, le Havre AC s'est rassuré. Face à Châteauroux (20h), il a la possibilité de se relancer. Au classement, les normands occupent la 8ème place. Les castelroussins, la septième. Un point seulement sépare les deux équipes. Les hommes d'Oswald Tanchot ne retrouveront pas le podium s'ils l'emportent, mais ils resteraient au contact des barragistes et pourraient même retrouver une place au chaud, parmi les cinq premiers.

⚽️📉 #LBCHAC : Châteauroux, bête noire ? Quatorze matchs sans victoire pour les normands à Gaston-Petit, dont 9 défaites ! Dernier succès en D2 : 1985. En Coupe de la Ligue : 1995. — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) March 15, 2018

L'enjeu est énorme !

Seule équipe à n'avoir pas gagné en 2018 à l'extérieur, le HAC n'est plus parvenu à enchaîner deux succès consécutifs depuis fin novembre. A l'époque, il avait battu Lens avant de s'imposer à Nancy. Renouer avec la victoire à l'extérieur, qui plus est sur la pelouse de la meilleure équipe à domicile en 2018 (4 victoires et 1 nul), serait un signal fort.

Cela permettrait de passer devant l'adversaire du soir au classement, et de montrer à la Ligue 2 que le club normand est bel et bien de retour et qu'il s'est remis sur de bons rails. En revanche, une défaite compromettrait les affaires du doyen, qui est à l'heure actuelle le plus mauvais voyageur sur la phase retour.