Ligue 2 : le Havre AC a fini par craquer, face au Stade Brestois

A de nombreuses reprises, le HAC a plié (1-0). Et il a fini par craquer, sur la pelouse de Brest, à l'occasion de la septième journée de Ligue 2. Deuxième défaite en trois matchs pour les normands.

Quatre matchs sans victoire, en comptant la Coupe de la Ligue. Deux défaites et un nul, sur les trois derniers matchs de championnat. Clairement, le HAC marque le pas. Après un début de saison canon, les havrais rentrent dans le rang et se montrent beaucoup moins séduisants. Globalement inoffensifs, au Stade Francis Le Blé, les Ciel et Marine ont été dominé et ont pris l'eau en seconde mi-temps. But inscrit par l'attaquant entré en jeu en deuxième mi-temps : Habib Diallo, de la tête.

Doublé par l'US Orléans, le HAC reste sur le podium (3ème avec une meilleure différence de buts) mais glisse et voit revenir plusieurs équipes dans le rétro.