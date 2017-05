Ligue 2 : le Havre AC comme on l'aime, face à Tours

Le HAC a survolé la rencontre et surpassé le Tours FC, ce vendredi, au Stade de la Vallée du Cher (0-4), à l'occasion de la 37ème journée de Ligue 2.

Treizième victoire de la saison pour le HAC, la deuxième à l'extérieur sur la phase retour après Sochaux, et la plus large de l'exercice. Séduisants offensivement et ultra solides défensivement, les footballeurs havrais ont largement dominé leur sujet, le Tours FC, ce vendredi, à l'occasion de la 37ème journée de Ligue 2 (0-4). Une 17ème clean-sheet pour les portiers normands, deux penaltys pour les Ciel et Marine, un carton rouge côté tourangeau (Filippi) et un succès acquis logiquement grâce à des transformations de Ferhat (11') et Assifuah (55'), et grâce à des but dans le jeu de Gory (16') et de Gamboa en fin de match. Le HAC remonte d'un cran, à la huitième place.

#TFCHAC (55') : Ouiiii ouiiiii ! Je vous l'avais pas dit ? 1ère titu & 1er but pour Assifuah sur penalty ! Filippi dehors, faute sur Bese ! pic.twitter.com/Hraj8SCRf4 — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) May 12, 2017

Des penaltys, enfin !

Le dernier penalty havrais remontait au mois d'avril 2016. Autrement dit, aucun cette saison jusque-là. Il aura donc fallu attendre la 37ème journée de Ligue 2 pour que les hommes d'Oswald Tanchot en obtiennent deux. Le premier, par Alimami Gory. Le second, par Barnabas Bese.

Ebenezer Assifuah, auteur de son premier but et du troisième face à Tours © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

Toute première fois !

Première titularisation cette saison pour Ebenezer Assifuah, après six apparitions. Et premier but pour le ghanéen, sur penalty. Mieux physiquement et très remuante, la recrue hivernale a montré de belles choses, sur la pelouse de Tours. Tout comme Alimami Gory. Le jeune ailier issu du centre de formation a lui aussi signé son premier but en pro, sur un huitième service de son ami Zinedine Ferhat. A noter aussi, la première réalisation de la saison pour Ludovic Gamboa, tout juste entré en jeu, d'un superbe lob sur le gardien Bingourou Kamara.