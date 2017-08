Ligue 2 : le Havre AC compte 1.000 abonnés de moins que la saison passée

Passé de 4.500 à 3.500, le nombre d'abonnés au Stade Océane pour les matchs du HAC a considérablement chuté, cet été. L'explication vient notamment du fait que le club normand a choisi de réduire d'un mois la campagne. Une stratégie commerciale à quitte ou double.

Vu le spectacle au Stade Océane, certains vont regretter de ne pas être abonné ! Le HAC reste en effet sur deux victoires en deux matchs à domicile, avec 8 buts marqués à la maison, depuis le début de saison. Mais la campagne d'abonnement est désormais terminée. Le club a en effet décider de la réduire de près d'un mois, quitte à voir chuter le nombre d'abonnés. A l'origine de cette décision, une stratégie commerciale parfaitement assumée - Bertrand Queneutte :

Le nombre d'abonnés a aussi chuté dans le KOP : 720 désormais, contre près d'un millier l'an passé. Le Directeur Général du club, Arnaud Tanguy, explique sa stratégie au micro de Bertrand Queneutte.

C'est une stratégie commerciale que le HAC assume pleinement : réduire d'un mois la campagne d'abonnements, et miser ensuite sur les bons résultats du club afin d'attirer des spectateurs contraints de payer "plein pot" lors de chaque journée. Mais c'est une stratégie à quitte ou double, car si les résultats ne sont pas bons et que les spectateurs boudent leur équipe, non seulement le stade sonnera creux mais les caisses du club ne se rempliront pas.

De plus, cette stratégie fait grincer des dents. En effet, certains avaient l'habitude de s'abonner lors du premier match à domicile, ce qu'ils n'ont pas pu faire puisque la campagne s'est arrêtée le 29 juillet. Ceux là devront donc désormais payer 10 euros par match, si on prend le tarif le plus bas, soit 190 la saison. De son côté, un nouvel abonné ne paie que 139 euros, et un fidèle seulement 95 euros. Mais face à la grogne qui commence à se faire sentir, le club envisage tout de même de lancer une nouvelle campagne d'ici quelques semaines.