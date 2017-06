Ligue 2 : le Havre AC dévoile ses nouveaux maillots pour 2017-2018

Le Havre AC vient de dévoiler ses nouveaux maillots pour la saison 2017-2018 en Ligue 2. Changement de style, à domicile comme à l'extérieur.

Le maillot du HAC pour la saison 2017-2018 a été présenté, ce mercredi ! Le club a non seulement décider d'innover en matière de tunique, mais également dans la manière de le dévoiler. Le club normand a en effet lancé une vaste chasse au trésor dans les rues de la ville. Trois maillots ont ainsi été dissimulés dans trois lieux différents, et ce sont les supporters qui ont été incités à mettre la main dessus. Des indices ont été mis en ligne à partir de midi sur les réseaux sociaux du HAC (Twitter, Facebook et Instagram). Les gagnants ont ensuite fait des "selfie" et les ont posté sur internet.

Il s'agissait aussi d'un moyen de déambuler dans les rues du Havre et de profiter des oeuvres mises en place pour les 500 ans de la ville. La tunique, elle, a plutôt reçu un bon accueil, notamment celle des matchs à l'extérieur. En revanche, certains supporters ont regretté ce choix de changer de maillot, préférant l'ancienne version.

Nouveau ballon

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a de son côté dévoilé le ballon pour la prochaine saison de Ligue 2.