Ligue 2 : le Havre AC doit passer à l’offensive, face à Orléans

En déplacement à Orléans, les havrais vont tenter de décrocher une victoire à l’éxtérieur qui leur échappe depuis le 29 septembre 2018. Un large succès, si possible.

Tino Kadewere a déjà marqué deux buts et délivré deux passes décisives en 10 matchs avec le Havre AC

Le Havre - France

Le HAC est certes invaincu à l’extérieur depuis trois matchs, mais le club normand fait tout de même partie des moins bons voyageurs, cette saison en Ligue 2 (14), avec seulement trois succès acquis hors du Stade Océane. Pour opérer une véritable remontée au classement, les joueurs d’Oswald Tanchot vont donc devoir réaliser des coups, d’ici la fin du championnat. Et pourquoi par sur le terrain d’Orléans, que les normands avaient battu à l’aller (3-1) ?

Le coach est-il trop frileux ?

Le HAC doit passer à l’offensive, au sens propre comme au sens figuré. En effet, si le HAC est loin au classement des équipes à l’extérieur, il l’est aussi au classement des attaques (10). A tel point que le HAC fait partie des trois équipes de Ligue 2, avec Nancy et le Gazelec Ajaccio, à n’avoir gagné qu’un seul match par plus de deux buts d’écart, justement contre l’US Orléans, à domicile. Une statistique qui en dit long sur la pauvreté de l’animation offensive des ciel et marine, même si cette réalité est un peu moins vraie depuis l’apparition de Tino Kadewere en pointe.

Trop de nuls !

Conséquence, sans doute, du manque d’ambitions offensives de l’équipe havraise : le nombre de nuls concédés par les partenaires de Jean-Pascal Fontaine. Invaincus depuis 8 matchs, les havrais constituent la quatrième meilleure équipe sur cette période. Seulement, ils empilent les nuls : 5 sur les huit dernières journées, dont trois sur quatre en 2019. Avec Chateauroux, Clermont et le Paris FC, ils sont ceux qui en comptent le plus : neuf ! Denys Bain, défenseur et deuxième meilleur buteur du club, l’a lui-même reconnu vendredi soir, après le point recueilli face à Brest.

Il faut dire qu’à jouer petits bras, le HAC prend des risques. Et notamment celui de se faire rejoindre quand il a la chance d’ouvrir le score. Parmi les meilleurs exemples, le déplacement sur la pelouse du Gazelec Ajaccio, en décembre : ce jour-là, le coach avait choisi de faire entrer un cinquième défenseur, alors que son équipe menait au score. Un choix qui n’avait pas empêché les choses d’égaliser en fin de rencontre.

Il en résulte que si la période récente n’est pas mauvaise, elle ne permet pas de faire un véritable bond, au classement. La remontée opérée par les Ciel et Marine reste timide : 7ème au général, à quatre points de Lorient ! ce sont deux places et quatre points de moins, par rapport à la saison passée, au même moment.