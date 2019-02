Ligue 2 : Le Havre AC doit renouer avec le succès contre Nancy

Le Havre, France

C'est une série qui ne demande qu'à être bonifiée. L'occasion est belle ce soir pour le HAC de faire fructifier ses trois derniers matchs nuls en championnat (dont deux hors de ses bases). Au Stade Océane, ce vendredi soir, c'est une bête blessée qui se présente, l'AS Nancy Lorraine, lanterne rouge de Ligue 2. Les hommes d'Alain Perrin devraient lutter jusqu'à la fin de la saison pour éviter une relégation en Nationale.

Pour ceux d'Oswald Tanchot, le coach du HAC, l'ambition est toute autre. Accrocher le bon wagon et s'offrir une fin de saison palpitante : "Il n'y a jamais de temps à perdre. La vérité sera dans le sprint final où il faudra être présent et bien placé. Contre Nancy ce n'est pas un match de la dernière chance mais c'est un match important".

Ne pas réveiller la bête

Nancy, comme Monaco en Ligue 1 n'est pas vraiment à sa place en queue de peloton. "Ils ont un effectif pour jouer le haut de tableau" prévient Oswald Tanchot, "quand on regarde le nombre de matchs joués en Ligue 1 ou en Ligue 2 par certains joueurs c'est impressionnant". D'où l'importance de ne pas être l'équipe qui pourrait constituer un déclic dans la saison de l'ASNL.

il faudra être conquérant mais surtout patient - Oswald Tanchot, entraîneur du HAC

Évacuer la frustration

Sur une série de trois matchs nuls consécutifs (10 sur l'ensemble de la saison) le HAC reste en embuscade à six point du barragiste le FC Lorient. Une situation frustrante pour le milieu de terrain havrais Romain Basque : "On a l'impression de ne pas avancer. il faut faire une série, mais une série de victoire. Si on veut jouer la montée en Ligue 1 on sait que ça passe par un parcours irréprochable à domicile". Début de série ce vendredi soir face à Nancy ?

Le Havre - Nancy à suivre dès 19h45 en direct et en intégralité sur France Bleu Normandie.