Ligue 2 : le Havre AC doit s'inspirer de Caen, Boulogne et Dijon

Le Havre - France

Onze matchs, onze finales ! C'est ce qui attend le HAC, s'il veut terminer dans les clous et atteindre l'objectif : une place en play-off, afin de jouer la montée en ligue 1. Pour l'heure, les havrais sont 10ème et comptent 38 points. Il leur faudra sans doute prendre au moins 27 unités, pour rejoindre le top 5 d'ici la 38ème journée. En effet, ils en totaliseraient alors 65, l'équivalent de ce que Brest avaient obtenu en fin de saison dernière, en décrochant la cinquième place. Seulement, ce n'est pas une mince affaire : cela implique de gagner au moins neuf matchs sur les onze qu'ils doivent encore disputer.

Caen, un exemple ?

Le Stade Malherbe de Caen peut faire figure d'exemple. Sur les 20 dernières saison, les caennais sont en effet ceux qui ont opéré la plus grosse "remontada" en nombre de points, entre la 28ème et l'ultime journée, pour finir par se hisser à la quatrième place. Huitièmes (38 points) à onze rendez-vous du terme, l'équipe dirigée par Franck Dumas avaient pris 28 points sur les 33 mis en jeu, en remportant neuf rencontres et en concédant une seule défaite et un nul.

D'autres l'ont fait : Boulogne et Dijon !

D'autres parcours, similaires à celui que va devoir réaliser le HAC, apparaissent également lors des vingt derniers exercices. Lors de la saison 2008-2009, l'US Boulogne avaient pris 27 points sur les onze dernières journées de Ligue 2. Un total qui avait permis aux partenaires du havrais Aldo Angoula et d'un certain Faneva Andriatsima, de passer de la 7e à la 3e place. Et de finir, là encore, avec 66 points.

De son côté, Dijon n'avait pris que 21 points sur 33 lors de la saison 2004-2005, mais la formation de Rudi Garcia était tout de même passée de la onzième à la quatrième position, en l'espace de onze matchs.