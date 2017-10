Ligue 2 : le Havre AC se déplace à Clermont et doit se rassurer à l'extérieur

Le Havre se déplace sur la pelouse de Clermont, ce samedi, à l'occasion de la 11ème journée de Ligue 2 (14h55). Les havrais restent sur une belle victoire contre Lorient, mais sur trois défaites à l'extérieur.

Depuis le 11 août (J3) et un large succès sur le terrain du Paris FC (0-3) : 3 déplacement, 3 défaites. A Nîmes, Brest puis Bourg-en-Bresse, le HAC n'est pas parvenu à glaner le moindre point, s'inclinant chaque fois par un but d'écart. C'est donc avec l'objectif de stopper l'hémorragie que les hommes d'Oswald Tanchot se déplacent en Auvergne, ce samedi, à l'occasion de la 11ème journée de Ligue 2 (14h55). Cinquième de Ligue 2, à un point du podium, le club normand affrontent une redoutable équipe clermontoise, qui ne s'est inclinée qu'une fois à domicile cette saison, face à Lorient (0-2), pour trois succès par ailleurs (Tours, Bourg et Lens).

Bryan Passi espère être titulaire pour la première fois face à Clermont © Radio France - Bertrand Queneutte

Oswald Tanchot : "L'enjeu, c'est de repartir de Clermont avec des points pour avoir un bilan plus présentable à l'extérieur"

Pluie d'absents au HAC

Le HAC va tenter de stopper l'éhommargie, mais doit faire face à une hécatombe, avec l'absence de quatre joueurs majeurs : Assifuah (cheville), Coulibaly (genou), Moukoudi (suspendu) et Bese (incertain). Un casse tête pour l'entraîneur havrais Oswald Tanchot, qui perd son attaquant le plus prolifique et la quasi totalité de sa défense.

Ecoutez : l'infirmerie est pleine - Oswald Tanchot Copier

Oswald pourra en revanche s'appuyer sur son buteur Jean Philippe Mateta. Le joueur prêté par Lyon a déjà marqué 4 fois. Quatre buts sur ses 5 derniers matchs. Il est en pleine forme.

ECOUTEZ : Jean-Philippe Mateta enfile les buts Copier

Jean-Philippe Mateta : "En ce moment, je marque beaucoup, j'espère enchaîner"

Camara ou Passi ?

En l'absence de Harold Moukoudi, suspendu, le coach pourrait tiulariser Samba Camara. Amoins qu'il ne choisisse pour la première fois la dernière recrue du HAC : Bryan Passi, jeune défenseur central de 19 ans prêté par Montpellier. Un garçon arrivé en toute fin de mercato cet été et qui fait face à une lourde concurrence, à laquelle il ne s'attendait pas.

ECOUTEZ : Bryan Passi et la concurrence Copier

Bryan Passi : "Plus on travaille, moins on laisse de place à la chance"

Oswald Tanchot espère mettre fin à la mauvaise série du HAC à l'extérieur © Radio France - Bertrand Queneutte

Bonnet sur sa lancée ?

Oswald Tanchot : "Quand Alexandre Bonnet est à ce niveau là, il rend l'équipe meilleure et il rassure les autres"

On espère un grand Alexandre Bonnet, aussi grand que lors du dernier match face à Lorient. Le milieu de terrain avait en effet été éblouissant face aux merlus. Auteur sans doute de son meilleur match depuis belle lurette. D'où cette question : pourquoi le capitaine ne réalise pas plus de performances de ce type ? Réponse d'Oswald Tanchot, l'entraîneur.