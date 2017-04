Ligue 2 : le Havre AC domine le RC Lens, et se paye enfin une grosse écurie

Les Ciel et Marine ont douché le RC Lens, ce lundi, en match de clôture de la 34ème journée de Ligue 2. Victoire méritée pour les normands (1-0), la première face à un cador du championnat.

Il aura fallu attendre 34 journées. Depuis le début de saison, le HAC n'était en effet jamais parvenu à dominer l'une des grosses écuries du championnat. Dixièmes avant la rencontre, les havrais ne totalisaient ainsi que 8 points sur 45 possibles, face aux équipes mieux classés. Et les normands n'avaient réussi à battre qu'un seul adversaire situé dans la première moitié du classement : le Nîmes Olympique, en tout début de saison. Ce lundi, le tir a donc été rectifié, dix jours après une prestation catastrophique sur la pelouse d'Amiens. Douzième victoire acquise cette fois grâce au deuxième but, cette saison, de Zinédine Ferhat (28'), au terme d'une combinaison avec Alexandre Bonnet (cinquième passe décisive) parfaitement exécutée, à l'entrée de la surface de réparation.

Peu inquiétés, les havrais ont globalement dominé et maîtrisé leur sujet. Ils ont su gérer les quelques temps forts lensois et auraient pu doubler la mise à plusieurs reprises.Ainsi, la réaction de ses joueurs face à Lens est exactement celle qu'attendait Oswald Tanchot. L'entraîneur havrais est au micro de Bertrand Queneutte :

Oswald Tanchot : "Cela pouvait difficilement être pire et aussi nul que contre Amiens. C'est un match très abouti, quasiment référence. Dommage qu'il vienne si tard."

Zinédine Ferhat en est désormais à deux buts et sept passes décisives © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

Enfin, le HAC bat un gros. Il était temps, pour l'entraîneur Oswald Tanchot :

Oswald Tanchot : "Ce match ressemble à ce que doit faire une équipe de haut de tableau. Mais nous, on en a fait trop peu..."

Harold Moukoudi : une première haut la main !

Titularisé pour la première fois en championnat, cette saison, Harold Moukoudi a largement répondu présent. Solide, rassurant, serein, le jeune homme de 19 ans a réussi son baptême et pourrait bien s'installer rapidement et durablement, en charnière centrale. Comment a-t-il vécu ses grands débuts en tant que titulaire ? Le défenseur de 1m93 est au micro de Bertrand Queneutte :

Harold Moukoudi : "Beaucoup d'euphorie au départ, puis je me suis mis dedans. Ca fait plaisir de commencer en battant Lens, et sans prendre de but".

Harold Moukoudi (à gauche) a été impeccable, pour sa première titularisation en Ligue 2 © Maxppp - Séverine Courbe

Comment son coach juge-t-il sa prestation ? Réponse d'Oswald Tanchot au micro France Bleu Normandie de Bertrand Queneutte :

Oswald Tanchot : "Harold Moukoudi a réussi sa première. Le plus important, maintenant, c'est d'être constant."

Harold Moukoudi, satisfait de sa première comme titulaire © Radio France - Bertrand Queneutte

A quatre journées de la fin, le HAC est désormais neuvième, à huit points du podium. Prochain rendez-vous : un déplacement à Strasbourg, leader, vendredi prochain.