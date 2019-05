Ligue 2 : le Havre AC éliminé de la course aux play-off après une défaite à Valenciennes

Le HAC a définitivement tiré une croix sur les play-off et sur la montée en Ligue 1. C'est désormais certain, avec une neuvième défaite subie sur la pelouse de Valenciennes, à l'occasion de la 37ème journée de Ligue 2 (1-0).

Le Havre - France

Les derniers espoirs du HAC se sont envolés sur la pelouse de Valenciennes, ce vendredi, à l'occasion de la 37ème journée de Ligue 2. Il fallait au moins une victoire pour faire durer le suspens, mais c'est avec une défaite que les havrais sont revenus du nord de la France (1-0). La neuvième de la saison, avec un but de Nathaël Julan de la tête, sur un coup franc de Gaëtan Robail.

Ironie de l'histoire, c'est un ancien havrais qui a contribué à mettre fin à la saison du HAC. Nathaël Julan (53'), un garçon dont Oswald Tanchot ne voulait plus, il y a un an et demi. Un attaquant formé à la Cavée Verte, avant de rejoindre Guingamp, puis Valenciennes en prêt, l'hiver dernier.

Le HAC, c'est certain, évoluera en Ligue 2 la saison prochaine, pour la onzième année consécutive.