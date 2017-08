Ligue 2 : le Havre AC fait exploser l'AJ Auxerre et conforte sa place de leader

En supériorité numérique, le Havre AC a littéralement fait exploser l'AJ Auxerre, ce vendredi, à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 2. Une première à domicile réussie, avec la manière.

Tout le monde se lève pour Assi ! Menés au score à la mi-temps (0-1), les havrais n'ont jamais baissé la tête et sont logiquement parvenus à revenir au score en deuxième, grâce au deuxième but en deux matchs d'Ebenzer Assifuah. Le ghanéen qui a récidivé, inscrivant son premier doublé en Ligue 2, suivi ensuite par Nathaël Julan, tout juste entré en jeu. Zinédine Ferhat a paraphé une soirée fabuleuse, au Stade Océane, en inscrivant un quatrième but. Les havrais, en supériorité numérique après les expulsions de Pierre Yves Polomat puis de Yaya Sané, décrochent un deuxième succès d'affilée et confortent leur place de leader.