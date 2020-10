Ligue 2 : le Havre AC fait signer l'attaquant Boutaïb dans les dernières minutes du mercato

Khalid Boutaïb a notamment évolué en sélection marocaine entre 2016 et 2019.

C'est dans les toutes dernières minutes du mercato que le HAC a finalement terminé la construction de son effectif pour la saison 2020-2021. Le Havre annonce, ce lundi soir, la signature de Khalid Boutaïb. L'attaquant franco-marocain signe pour deux saisons avec le club doyen et vient donc renforcer un secteur offensif en peine depuis le début du championnat.

Boutaïb, 33 ans, va amener son expérience au sein du collectif havrais. Notamment devant, où le seul Jamal Thiaré ne pouvait pas tout faire. Il aura aussi la lourde tâche de faire oublier aux supporters ciel et marine Tino Kadewere, parti à Lyon.

Un joueur en manque de jeu

L'ex-international marocain a déjà fréquenté la Ligue 2 sous les couleurs de Strasbourg, notamment. Mais il a surtout participé à la montée du Gazélec d'Ajaccio dans l'élite en 2015.

Mais c'est aussi un pari pour le club doyen : Boutaïb est sans club depuis son départ de Zamalek, en Egypte, au mois de janvier dernier, avec lequel il jouait très peu. Il n'a plus effectué de match officiel depuis plus d'un an.

Marché des transferts calme

Avec ce dernier transfert, le HAC clôt un marché d'été plutôt calme et très économe. Le club havrais enregistre cinq arrivées en tout (Gibaud, Mbemba, Cornette, Alioui et Boutaïb), toutes de joueurs libres et donc sans aucune indemnité à payer.

Côté départs en revanche, rien n'a bougé en cette dernière journée de mercato. Certains joueurs privés de temps de jeu en ce début de saison continueront d'évoluer sous les couleurs havraises. Quant à Victor Lekhal, un temps annoncé partant, il restera bien ciel et marine. Son contrat court jusqu'en 2023.