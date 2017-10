Ligue 2 : le Havre AC fait tomber le FC Lorient

Le Havre AC a renoué avec le succès face au FC Lorient, ce lundi, en match de clôture de la dixième journée de Ligue 2. Victoire à domicile (3-2), où le HAC est invaincu cette saison.

Près de sept mois que le HAC est invaincu au Stade Océane, et la belle série continue. Le Havre AC a su élever son niveau de jeu et s'imposer, ce lundi, face au FC Lorient (3-2). Menés aux score, les havrais sont revenus et passés devant, en première mi-temps, grâce à Mateta et Bonnet. Ils ont suite aggravé la marque, avec Fontaine, avant de voir Lorient réduire l'écart, en fin de match. Victoire extrêmement précieuse qui permet aux Ciel et Marine de se hisser à la cinquième place du classement, et de doubler l'adversaire. Le HAC est à un point du podium et de la deuxième place du classement de Ligue 2.