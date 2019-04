Ligue 2 : le Havre AC gagne à Auxerre et gagne du terrain

Tino Kadewere a inscrit son 5eme but

Le Havre - France

Les havrais ont fait ce qu'ils n'avaient jamais fait : trois victoires de suite, cette saison, en Ligue 2. Succès obtenu à Auxerre, grâce à un but unique de Tino Kadewere, son cinquième. Les ciel et marine réalisent l'excellente opération de la 34ème journée, en décrochant la septième place, à deux points du cinquième, et un point de sixième. Le Havre AC poursuit sa belle série.