Ligue 2 : le Havre AC humilié à domicile par QRM

Par Bertrand Queneutte, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)

Le Havre AC s'est incliné pour la première fois de la saison à domicile et pour la première fois depuis plus d'un an au Stade Océane. Dixième défaite concédée face à QRM, le voisin normand (0-2).