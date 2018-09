Solide derrière et de plus en plus décomplexé devant, le Havre AC (6) monte en puissance depuis le début de saison. A confirmer, ce vendredi, avec la réception de Troyes (17) à l'occasion de la huitième journée de Ligue 2.

Alexandre Bonnet a délivré une première passe décisive contre Orléans et espère ouvrir son compteur but rapidement

Le Havre, France

Trois victoires de suite, dont deux en championnat. Un peu poussif en début de saison, le HAC semble monter en régime ces dernières semaines. Solide derrière avec seulement trois buts encaissés en sept rencontres de Ligue 2, le club ciel et marine constitue la deuxième meilleure défense du championnat. Devant, c'est encore hésitant mais c'est de mieux en mieux. Le HAC ne constitue que la douzième attaque avec six buts inscrits, mais se crée des occasions. Reste désormais à les transformer. C'est que tenteront de faire les normands, ce vendredi, à l'occasion de la huitième journée et de la réception de l'Estac au Stade Océane. Coup 'envoi à 20h, match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Normandie.

Pour Oswald Tanchot, le HAC ne tient toujours pas son match référence même si c'est de mieux en mieux.

Avec cette mini série qui peut se poursuivre face à Troyes, le capitaine Alexandre Bonnet estime que la saison du HAC est enfin lancée.

Programme de la huitième journée de Ligue 2

Classement avant la huitième journée de Ligue 2