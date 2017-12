Ligue 2 : le Havre AC passe à côté de son match et s'incline à Ajaccio

Les havrais sont passés totalement à coté de leur match face à l'AC Ajaccio, à l'occasion de la 18ème journée de Ligue 2. Défaite (1-0) en Corse, avec un but de Cavalli sur un penalty obtenu par l'ancien havrais Ghislain Gimbert.

Cinquième revers cette saison, le cinquième à l'extérieur. Cette fois, sur la pelouse de l'AC Ajaccio, à l'occasion de la 18ème journée de Ligue 2 (1-0). Le HAC restait pourtant sur six matchs sans défaite, dont deux victoires de suite, mais est passé au travers en première mi-temps. Inexistants, timides, souvent maladroits et inoffensifs en première période, les havrais se sont montrés méconnaissables par rapport à leur dernière sortie à Nancy. Au classement, les normands descendent du podium et occupent la 4ème place, à égalité de points avec 3 équipes.

#ACAHAC (1-0) : Cinquième défaite de la saison pour le @HAC_Foot, passé totalement au travers en 1ère MT ! Le #HAC quitte le podium (4e). Quatre equipe à 31pts. pic.twitter.com/rG4ac71kOW — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) December 9, 2017

Oswald Tanchot, l'entraîneur havrais, était surtout très déçu et même en colère face à la première mi-temps insipide de son équipe.

Oswald Tanchot estime que c'est sur la première mi-temps que le HAC doit s'en vouloir Copier

#ACAHAC - Tanchot : "Faillite collective. Niveau de presta individuelle très en dessous des dernières matchs. Qd ça va bien, on se relâche. Tt le temps comme ca. Certains s'endorment..." pic.twitter.com/J3Irf03E0m — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) December 9, 2017

Le penalty transformé par Johan Cavalli à la demi heure de jeu (27') a été obtenu par Ghislain Gimbert, ceinturé par Harold Moukoudi dans la surface de réparation. L'ancien attaquant du HAC nous raconte la malice dont il a fait preuve sur cette action.

Ghislain Gimbert nous raconte le penalty qu'il a obtenu Copier

Ghislain Gimbert s'est montré actif face à son ancienne équipe du HAC © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

Aucun joueur havrais n'a été au niveau dans cette partie. C'est ce que regrette l'entraîneur Oswald Tanchot.

Des joueurs en dessous de leur niveau, selon le coach havrais Oswald Tanchot Copier

#ACAHAC - Tanchot : "1ère MT insipide. Rien vu. On n'a pas joué. Jouer vers l'arrière. Très triste cette 1ère MT..." pic.twitter.com/rLf295pLJp — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) December 9, 2017

Olivier Pantaloni, l'entraîneur corse, n'est pas peu fier d'avoir battu cette équipe havraise. Une formation qu'il redoutait.

Olivier Pantaloni, l'entraîneur de l'ACA Copier

JP Mateta (à gauche) et Ebenezer Assifuah (au centre) sont restés muets face à l'ACA © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

Prochain match, la réception de Niort pour la dernière journée de la phase aller, vendredi prochain au Stade Océane... où le HAC est toujours invaincu