Ligue 2 : le Havre AC s'impose à Diochon, sans briller mais sans trembler

Le HAC a mis fin à une série de quatre défaites à l'extérieur, ce vendredi. Victoire contre QRM, à Diochon, à l'occasion de la 13ème journée de Ligue 2 (0-2).

Moins fringant depuis quelques temps, Zinédine Ferhat s'est réveillé et a montré le chemin à ses partenaires, ce vendredi : une ouverture du score (14') sur un service de Jean-Pascal Fontaine et sur une terrible erreur défensive d'une équipe de QRM pourtant dominant, en première mi-temps. La suite ? Un second but, contre son camp, signé Jonathan Clauss après un bon travail de l'international algérien (47'), à l'entame du second acte. Terrible. De quoi plier un match dans lequel Nathaël Julan aurait pu enfoncer le clou, au moment des arrêts de jeu.

Le HAC met fin à une série noire à l'extérieur et réalise une belle opération au classement : les Ciel et Marine occupent, de manière virtuelle, la quatrième place.