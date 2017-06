Ligue 2 : le Havre AC se montre gourmand pour Ferland Mendy

Plusieurs de Ligue 1 sont passés à l'attaque ces derniers jours, pour tenter de s'attirer les services du latéral gauche havrais, Ferland Mendy. Pour l'heure, aucune offre n'a été accepté par le club nomrand. Selon nos informations, certaines seraient pourtant conséquentes.

Il est le joueur le plus convoité dans les rangs havrais. A 22 ans, Ferland Mendy ne cesse de susciter l'intérêt de grosses écuries, françaises mais aussi européennes, et affole les compteurs. Selon nos informations et de sources proche du dossier, plusieurs clubs seraient d'ailleurs passés à l'action ces derniers jours. Parmi eux : Bordeaux, Lyon et Lille. Les dirigeants normands auraient ainsi reçu des offres supérieures à 5 millions d'euros, mais auraient décidé de ne pas donner suite, pour le moment. Le HAC se montrerait donc très gourmand, dans ce dossier.

Bertrand Queneutte (France Bleu) : "Le HAC aurait reçu des offres supérieures à 5 millions d'euros, mais les auraient repoussées, pour l'instant"

Le club doyen souhaiterait-il faire monter les enchères, notamment hors de l'hexagone ? Probable. Seulement, le joueur souhaite rester en France. Principal objectif : avoir du temps de jeu, rejoindre une équipe engagée dans une compétition européenne et se se sentir désiré par le coach. Toujours selon nos informations, Bordeaux et Lyon auraient ainsi la préférence du jeune homme.

Bertrand Queneutte : "Pour le moment, Ferland Mendy ne veut pas s'exiler. Il souhaite rester en France"

Face à la stratégie qui semble se dessiner du côté du HAC, plusieurs questions se posent désormais dans le "dossier Mendy" : les formations françaises seront-elles prêtes à mettre un billet supplémentaire pour l'ancien parisien ? Pas sûr. Le HAC doit donc calculer son coup, car si aucune offre française n'était acceptée et que Ferland Mendy décidait finalement de rester au club plutôt que de s'envoler vers l'étranger, les Ciel et Marine pourraient perdre gros. Le joueur est en effet à un an de la fin de son contrat, et risquerait de partir libre en fin de saison prochaine. Libre, et sans possibilité pour les dirigeants du Havre AC de négocier un quelconque pourcentage à la revente.