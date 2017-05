Ligue 2 : le Havre AC se sépare de plusieurs joueurs

Alors que le HAC joue son dernier match de la saison, ce vendredi face à l'US Orléans, les dirigeants préparent déjà le prochain exercice. Les entretiens avec les joueurs se multiplient ces derniers jours.

Dernier match de la saison, ce vendredi, en Ligue 2. Les havrais reçoivent Orléans, à l'occasion de la 38ème journée. L'heure sera ensuite au bilan et à la préparation de la saison prochaine. Mais au sein de l'effectif actuel, France Bleu Normandie peut d'ores et déjà vous dire qui restera et qui partira.

Au moins six joueurs du HAC sont assurés de quitter le club cet été © Radio France - Bertrand Queneutte

Ils vont partir

Parmi les 28 joueurs de l'effectif, 6 ont déjà fait les cartons et sont assurés de quitter le club. Prêté cette saison, Sébastien Salles-Lamonge et Taher Mohamed vont respectivement repartir à Rennes et en Egypte. En fin de contrat, Ghislain Gimbert, Grégoire Puel et Ludovic Gamboa n'ont quant à eux reçu aucune offre de prolongation. Enfin, Steven Fortès a un nouveau bail entre les mains depuis plusieurs semaines, mais va quitter le club. Actuellement convalescent, le joueur s'est mis d'accord avec une autre équipe. Son sort est scellé et son départ certain. Et il pourrait bien s'agir de Toulouse, en Ligue 1. De l'AS Nancy Lorraine, qui le convoitait l'hiver dernier. Ou d'une destinations plus surprenante...

Ecoutez : le point et les explications de Bertrand Queneutte Copier

Ils pourraient partir

Départs possibles aussi pour neuf autres joueurs : Fabien Farnolle, convoité notamment par la Ligue 1, pourrait faire ses valises, au même titre que Ferland Mendy, observé de près par des clubs comme Bordeaux, Marseille, Lyon ou encore Monaco. Stefan Milosavljevic, gardien numéro trois dans la hiérarchie, est aussi en fin de contrat et pourrait aller tenter sa chance ailleurs, pourquoi pas en National. D'autant que le HAC souhaite installer à ce poste le jeune Yahia Fofana (bientôt 17 ans), actuellement au centre de formation. Thomas Ayasse et Cédric Cambon, sur qui le coach compte moins ces derniers temps et à qui il reste un an de contrat, ne seraient sans doute pas retenus en cas de propositions extérieures.

"Steven Fortès va partir. Il s'est mis d'accord avec un autre club."

De retour de prêts cet été, Mana Dembele (Laval) et Tarik Tissoudali (Pays-Bas/D2) pourraient de nouveau être incités à trouver du temps de jeu sur une autre pelouse que celle du HAC. Issam Chebake, moins utilisé cette saison, a des envies d'ailleurs et pourrait les concrétiser. Enfin, Mathieu Duhamel, le cas le plus épineux de l'effectif. Un joueur majeur, qui s'entraîne mais qui ne joue plus. Et avec lequel la direction marche sur des oeufs. Partira ? Partira pas ? Impossible à dire aujourd'hui.

Sur 28, ils ne sont donc que 13 à être à peu près certains d'évoluer au HAC la saison prochaine. Parmi les quels Victor Lekhal, qui hier a resigné pour trois ans.