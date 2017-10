Ligue 2 : le Havre AC sombre sur la pelouse de Clermont

Le HAC a explosé, sur la pelouse de Clermont, à l'occasion de la 11ème journée de Ligue 2. Privés de cinq joueurs majeurs, les havrais n'ont pas fait le poids face à la meilleure défense du championnat.

Très maladroits, les havrais ont sombré en Auvergne. Lourde défaite sur la pelouse de Clermont, à l'occasion de la 11ème journée de Ligue 2 (3-0). La plus lourde de la saison, la quatrième de suite à l'extérieur. Les hommes d'Oswald Tanchot ne savent, pour le moment, pas voyager, et l'ont une fois de plus montré. Les buteurs : N'Diaye (27'), Pereira Lage (84') et Douline (90'). Le HAC est septième, à deux points du podium.