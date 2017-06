Ligue 2 - Mercato : le Havre AC s'intéresse à Michaël Barreto, de l'US Orléans

Le HAC s'est récemment renseigné auprès de l'US Orélans concernant Michaël Barreto. L'USO est disposée à laisser filer son milieu offensif, si une offre intéressante est présentée.

A peine la saison terminée, le Havre AC est déjà actif sur le marché des transferts. Après avoir engagé l'attaquant congolais Bevic Moussiti-Oko la semaine dernière, les dirigeants normands se sont récemment renseignés auprès de leurs homologues de l'US Orléans. Dans le viseur : le milieu offensif Michaël Barreto, à qui il reste un an de contrat. Des discussions ont eu lieu. A la recherche de liquidités, les orléanais seraient disposés à laisser partir leur joueur, l'un des rares capable de rapporter un peu d'argent, mais seulement en cas d'offre "intéressante". Formé à Troyes, le garçon de 26 ans a disputé 37 matchs la saison passée, inscrit quatre buts et délivré quatre passes décisives. Avant son arrivée à l'été 2015, il était passé en prêt par Fréjus, Cannes et Avranches.

L'hiver dernier, le HAC avait déjà tenté d'attirer un joueur de l'USO. Le milieu de terrain défensif Jean-Eudes Aholou avait finalement opter pour le Racing Club de Strasbourg.

Le mercato d'été ouvrira officiellement ses portes ce vendredi 9 juin.