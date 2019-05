Ligue 2 : le Havre AC termine sur une fausse note

Le Havre - France

Une défaite pour conclure la saison : voilà ce que les footballeurs havrais ont offert aux 8.873 spectateurs du Stade Océane, ce vendredi, à l'occasion de la 38ème journée de Ligue 2. La volonté et l'envie affichées en deuxième période n'ont pas suffi. Une fois de plus, un manque criant d'efficacité dans les deux zones de vérité : trois buts encaissés, et seulement deux inscrits face à une très jeune défense lorientaise. Les réalisateurs ciel et marine : Bese et Ferhat. Avec Arnaud Balijon, l'international algérien a sans doute été l'homme du match, puisque auteur, par ailleurs, de sa neuvième passé décisive.

Les normands terminent septièmes de Ligue 2, avec 54 points. Une soirée décevante, à l'image de la saison.