Ligue 2 : le Havre AC veut rester invincible

Le HAC reçoit Valenciennes, ce vendredi, à l'occasion de la quatrième journée de Ligue 2. Invaincus en championnat, les havrais vont tenter d'enchaîner un quatrième succès d'affilée.

L'équipe de Valenciennes peut-elle freiner le HAC ? Leader du championnat de Ligue 2, les havrais reçoivent ce soir les nordistes (une victoire et deux nuls), 7eme, à l'occasion de la quatrième journée. Coup d'envoi à 20h, et avant match à partir de 19h45 sur France Bleu Normandie. Les normands restent sur 3 victoires en 3 matchs et ont déjà inscrit 10 buts pour 1 seul encaissé. Le HAC fait donc peur et constitue l'équipe à battre. Elle est en effet, avec Reims, la seule à ne compter aucune défaite ni match nul.

Pour autant, le coach havrais tempère et nuance. Oswald Tanchot souhaite rester mesuré, au sujet des larges victoires acquises dernièrement. Il répond à Bertrand Queneutte :

ECOUTEZ : Oswald Tanchot nuance la bonne série Copier

Yacouba Coulibaly, bonne pioche !

Pour l'heure, la réussite havraise est sans doute encore fragile, mais elle est éclatante. Et elle réside notamment dans l'harmonie qui semble se dégager sur le terrain comme dans le vestiaire. Parmi ceux qui brillent et en bénéficient, en ce début de saison côté havrais : le burkinabé Yacouba Coulibaly. Arrivé cet été au club, le jeune homme est l'une des révélations. Il est au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :

Yacouba Coulibaly : "Je veux faire oublier Ferland Mendy"

ECOUTEZ : Yacouba Coulibaly raconte ses débuts Copier

Teddy Lia, à toute vitesse !

De nouveau dans le groupe ce soir, le jeune Teddy Lia. Titularisé pour la première fois de sa carrière en Coupe de la Ligue contre Nîmes, l'attaquant qui n'a pas encore signé pro a déjà subjugué le Stade Océane. Et n'a qu'une envie : récidiver . Il est avec Bertrand Queneutte :