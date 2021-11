Ligue 2 : Amiens ramène in extremis un point du Havre (1-1)

Un point c'est déjà ça. Longtemps mené par Le Havre, Amiens a attendu les derniers instants du match pour égaliser sur penalty grâce à Arnaud Lusamba. L'ASC évite une défaite mais reste avant dernier de Ligue 2.

Pour ce match calé entre deux tours de Coupe de France, Philippe Hinschberger a réintégré dans son groupe plusieurs joueurs comme Arnaud Lusamba ou Régis Gurtner, qui ont pu souffler la semaine dernière. Mais le coach a aussi fait des choix forts en donnant le brassard à son gardien plutôt qu'à Arnaud Lusamba et en titularisant Owen Gene à la place de Mickaël Alphonse. Tolu a lui débuté à la pointe de l'attaque plutôt qu'Aliou Badji.

Encore des banderoles en tribune

Au cours des premières minutes, on a encore vu de l'agitation en tribune avec une nouvelle banderole, déployée par des supporters de l'Amiens SC dans les tribunes du stade Océane. Critiquant vivement le choix du club d'organiser un déplacement, le kop a encore une fois écrit sa colère : "Trahison, coups bas, irrespect. Bienvenue à l'Amiens SC."

Ce sont les Havrais qui ont dominé le début de rencontre. Les joueurs de Paul Le Guen se sont procurés trois occasions assez nettes dans le premier quart d'heure. Régis Gurtner s'est employé à repousser les assauts normands et notamment une reprise de volée de Nabil Alioui. L'ASC a tenté de réagir dans la foulée, mais la frappe déviée de Kader Bamba n'a pas fait mouche.

Grosse occasion pour Xantippe

Amiens s'est procuré une grosse occasion à la 23'. Sur un bon centre d'Owen Gene, bien remis de la poitrine par Tolu, Matthéo Xantippe, idéalement placé, plein axe a frappé trop mollement. Son tir a été stoppé par Yahia Fofana, le gardien du Havre. Les normands qui ont malgré tout continué de se montrer dangereux. Peu après la demi heure de jeu, Khalid Boutaïb, bien servi par Nabil Alioui a trouvé le poteau.

Erreur de Gurtner et but de Cornette

Loin des ennuyeux 0-0 à Bastia ou contre Caen, cette première mi-temps a été animée, les deux équipes se rendant coup pour coup. Arnaud Lusamba, sur un très bon centre de Tolu a trop ouvert son pied et frappé juste à côté du but du Havre. Les Havrais qui ont à nouveau répondu et trouvé la faille juste avant la mi-temps. Sur un coup franc fouetté de l'ancien Amiénois Quentin Cornette, Régis Gurtner a été trompé par l'effet mis dans la balle. Impeccable depuis le début du match, le gardien de l'ASC s'est manqué et a concédé l'ouverture (1-0). L'ex milieu de terrain de l'ASC a inscrit son cinquième but depuis le début de saison avec le club doyen.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Dans un début de deuxième mi-temps assez timide, les deux équipes se sont crées quelques occasions. Nabil Alioui a d'abord frappé à côté et Owen Gene, quelques minutes plus tard l'a imité. Le jeune défenseur de l'ASC a tiré à côté du but havrais. Philippe Hinschberger a procédé à de nombreux changements après l'heure de jeu. Aliou Badji a d'abord remplacé Tolu. Puis le coach de l'ASC a dégainé trois gâchettes. Iron Gomis, Amadou Ciss et Adama Diakhaby sont rentrés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Mais c'est Kader Bamba qui a failli provoquer l'égalisation amiénoise. L'attaquant de l'ASC, bien lancé a déclenché une course freinée puis stoppé par un défenseur du Havre coupable d'une faute. Mais cette bousculade n'a pas été sanctionnée d'un penalty. Au contraire, Kader Bamba a reçu un carton jaune pour simulation. Aliou Badji a lui frappé à côté à cinq minutes de la fin du match.

Lusamba égalise sur le fil

Le salut est venu d'Arnaud Lusamba qui a transformé en toute fin de match un penalty sifflé pour une main havraise dans la surface de réparation. Amiens ramène un point de Normandie mais reste avant dernier de Ligue 2.

Samedi prochain, Amiens se déplacera à Cambrai pour le 8e tour de Coupe de France. Le retour de la Ligue 2 est prévu le vendredi 3 décembre avec la réception de Dunkerque au stade de la Licorne (21h).