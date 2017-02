Ligue 2 : Le Havre atteint la barre symbolique des 10 matchs de suite sans victoire

Le Havre n'a pu obtenir mieux qu'un match nul, ce lundi, sur la pelouse de Valenciennes, à l'occasion de la 24ème journée de Ligue 2. Un résultat synonyme de dixième match de suite sans succès en championnat pour le doyen.

Si le HAC ne l'emporte pas ce vendredi contre Bourg-en-Bresse, il égalera alors la série noire de la saison 2011/2012 : 11 matchs de suite sans succès. Les normands, incapables de remporter une rencontre de Ligue 2 depuis le 4 novembre dernier, avaient pourtant la place, ce lundi, face à une équipe de Valenciennes extrêmement faible (0-0). Seulement, si les Ciel et Marine n'ont pas eu grand mal à maîtriser leur adversaire, ils ont eu au contraire toutes les difficultés du monde à se montrer véritablement dangereux, dans les 20 derniers mètres.

Deux occasions franches en tout et pour tout en leur faveur, dans un match globalement pauvre et au cours duquel les 5.500 spectateurs ont eu le droit à 90 minutes faites de mauvaises transmissions, de mauvaises réceptions et de mauvais choix de la part des 22 acteurs. Dominateurs, mais statiques et prévisibles, les hommes d'Oswald Tanchot ont eu un mal fou à se montrer tranchants, inventifs et décisifs devant la cage de Damien Perquis. Dommage. Vraiment dommage. Les havrais sont ce mardi 13ème au classement, en attendant la suite de la 24ème journée.

Analyse de notre consultant Alexis Bertin :

Oswald Tanchot, entraîneur du HAC, aurait voulu que les siens soient récompensés de leurs efforts. Il le dit à Bertrand Queneutte :

Oswald Tanchot, au micro de Bertrand Queneutte, estime que les siens ont dominé

Ligue 2 / #VAFCHAC : Match pauvre. Beaucoup de déchets. Coups souvent mal joués. HAC trop statique. Et pourtant en face... rien ! — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) February 6, 2017

Forcément, visage fermés et déçus à la sortie du Stade du Hainaut. Même s'il trouve que son équipe va de mieux en mieux, Oswald Tanchot n'est pas encore totalement satisfait, loin de là.

Oswald Tanchot, frustré, avec Bertrand Queneutte

Alexandre Bonnet a hâte de pouvoir rechanter dans le vestiaire © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

Dix matchs de suite sans succès, barre symbolique atteinte, même si Alex Bonnet ne veut pas trop y penser :

Ecoutez : Alexandre Bonnet et la barre des 10 matchs sans succès

Ligue 2 / O.Tanchot : "ce qui explique la pauvreté du match, le grand nombre de déchets techniques. Bcp de mauvais choix. Frustrant." #HAC — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) February 6, 2017

Formé au HAC, Loic Nestor évolue désormais sous les couleurs de Valenciennes, après un passage à Châteauroux. En zone mixte, le défenseur de 27 ans était dépité par la prestation des siens et par la qualité du match :

Ecoutez : Loic Nestor est au micro de Bertrand Queneutte

Ligue 2 - #VAFCHAC / F. Hadzibegic : "On a raté notre match de A à Z (...) mais le #HAC n'a pas fait non plus un match de rêve" pic.twitter.com/xZWaChPKt6 — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) February 6, 2017

Prochaine rencontre pour les normands : la réception de Bourg-en-Bresse vendredi soir à 20h (Ligue 2 | J25), sur France Bleu Normandie.