Ligue 2 : Le Havre dans le piège dunkerquois ?

Après un décevant match nul 1-1 à domicile face à Châteauroux, direction le Nord pour les footballeurs du Havre. Le HAC est à Dunkerque, ce samedi 19 heures. 8è journée de Ligue 2, entre deux équipes à égalité de points. A la nuance près que les ciel et marine sont officiellement en quête d'une montée en Ligue 1 quand Dunkerque est promu et se bat pour le maintien.

Mais voilà, le début de saison n'a pour l'instant pas réussi aux Havrais, qui restent sur deux matchs sans victoire. L'animation offensive, notamment, fait défaut. Le recrutement de Boutaïb, dans les toutes dernières heures du mercato, n'y a rien changé, puisque le joueur n'est toujours pas qualifié, pour raisons administratives. Et voilà que les blessures s'ajoutent au problème, puisque Jamal Thiaré, le meilleur buteur en ce début de saison, et absent pour cette rencontre.

De son côté, Dunkerque étonne et n'a toujours pas perdu dans son stade. "Il y a toujours un promu qui démarre bien sa saison, précise Romain, du site Hactu.fr. Et là, c'est Dunkerque, et malheureusement on les joue un peu tôt. Revenir en ayant fait un match nul, ce serait déjà l'essentiel."

Dunkerque-HAC, match à vivre ce samedi dès 19h sur France Bleu Normandie