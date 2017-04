Ligue 2 | Le Havre - Ebenezer Assifuah : "besoin de temps pour intégrer ma nouvelle famille"

A quand Assifuah titulaire avec le HAC ? Beaucoup de supporters s'interrogent. Le ghanéen est arrivé lors du dernier mercato d'hiver et ne joue que très peu, pour le moment.

Quatre apparitions et seulement 45 minutes de jeu en Ligue 2... en près de deux mois ! La seule recrue hivernale du Havre AC ne joue pour l’heure que très peu, depuis son arrivée au club début février. Et Ebenezer Assifuah ne jouera pas non plus ce vendredi, à l'occasion du déplacement à Amiens, pour la 33ème journée. De quoi surprendre des supporters, qui pour certains sont un peu perplexes. Le joueur, qui n'a pas joué pendant la CAN au Gabon en janvier, est en fait arrivé au Havre dans une mauvaise condition physique. Il a, du coup, beaucoup de retard. D'autant que son jeu est basé sur l'explosivité, ce qui nécessite une condition physique optimale.

Explications de l'intéressé, au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :

Analyse d'Oswald Tanchot, l'entraîneur du HAC :

