Ligue 2. Le Havre en mission redressement à Auxerre

Auxerre, France

Il est temps de ré-enclencher la marche avant pour le HAC. En déplacement à Auxerre ce samedi après-midi, les Ciel et marine ont une belle occasion de se relancer, après n'avoir récolté que deux points sur les trois derniers matchs.

La défaite face à Châteauroux (0-1), vendredi dernier, a acté la panne d'essence havraise. "Ce n'est pas agréable de perdre à la dernière minute. C'est vexant", convient Paul Le Guen, qui a "interpellé ses joueurs", avec à la clé une semaine d'entraînement "sérieuse".

Du changement tactiquement ?

Le technicien havrais a réfléchi sur le plan tactique, après avoir constaté les difficultés récentes de son équipe, trop peu créative et engoncée dans un costume d'équipe de contre attaque devenu moins efficace.

Il faut être tout sauf obtus. On n'a pas mille options devant donc il faut trouver d'autres solutions, comme changer de système par exemple. J'essaie de mettre les joueurs dans de bonnes conditions. Mais tout ça se travaille."

L'animation offensive havraise est aussi dépendante de style de jeu adverse. Face à de plus petites équipes, plus regroupées, les Ciel et marine ont du mal. Mais ce samedi, Auxerre aura sans nul doute de plus grandes ambitions dans le jeu.

"Quand c'est un gros calibre en face, on répond souvent présent. Je suis confiant", estime Woyo Coulibaly. Le jeune latéral devrait faire son retour dans le onze titulaire en l'absence d'Umut Meras, exclu face aux Berrichons. "L'entraîneur m'a lancé. Je n'ai pas peur. Mais je sais que je dois toujours prouver."

Beaucoup de joueurs sont dans ce cas. Des titulaires aux recrues en passant par des remplaçants comme Assifuah. "Il doit faire de meilleures entrées, estime Paul Le Guen. On parle avec lui. On ne renonce pas avec lui. Je pense aussi au retour d'Alan Dzabana, qui avait montré de bonnes choses pendant les matchs amicaux."

C'est tout un groupe qui va devoir retrouver la recette de la victoire, alors que Lorient a pris ses aises en tête et qu'un dense peloton de poursuivants s'est formé. Un peloton que veut d'ailleurs rejoindre Auxerre. L'enjeu sera donc double dans l'Yonne : se relancer, et refroidir un potentiel concurrent.

Ligue 2. J10. Auxerre - Le Havre

Samedi 5 octobre au Stade de l'Abbé Deschamps, à 14h45. Prise d'antenne à 14h30 sur France Bleu Normandie.

Le groupe havrais :

Gorgelin, Fofana - Bese, Mayembo, Camara, Ersoy, W.Coulibaly- Bonnet, Fontaine, Ben Mohamed, Gueye, Dina-Ebimbe, Youga, Basque - Assifuah, Kadewere, Thiaré, Bazile.