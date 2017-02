Ligue 2 : Le Havre est de retour et balaie Bourg en Bresse

Après dix matchs de suite sans victoire, le HAC a enfin renoué avec le succès, ce vendredi, à l'occasion de la 25ème journée de Ligue 2. Victoire nette et sans bavure face à Bourg en Bresse (3-0).

Le HAC n'a pas fait dans la dentelle, ce vendredi. Victoire écrasante sur sa pelouse face à Bourg en Bresse (3-0), grâce à une but superbe de Nathael Julan (4') et un doublé de Jean-Pascal Fontaine (9' et 18'), dont un but sur coup franc de la part du réunionais. Premier succès Ciel et Marine depuis le 4 novembre, en Ligue 2, et depuis le 21 octobre à la maison. De la plus belle des manières, les normands mettent fin à une série noire de 10 matchs sans victoire.