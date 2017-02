Ligue 2 | Le Havre : Fabien Farnolle, une main de fer dans un gant de cuir

Le HAC connaît un gros passage à vide en Ligue 2, mais Fabien Farnolle réalise de son côté une saison fantastique et multiplie les arrêts décisifs et spectaculaires. Ses performances, l'arrivée de Yohann Thuram, son avenir... le gardien de but se confie, au micro de Bertrand Queneutte.

Fabien Farnolle est gardien de but, mais il pourrait tout aussi bien être secouriste. En effet, match après match, l'homme de 32 ans enchaîne les gestes qui sauvent. Auteur de nombreuses parades depuis le début de saison, l'ancien clermontois a préservé son équipe du pire, à plusieurs reprises. Entretien avec un gardien aussi discret qu'imposant (1m96), et élu meilleur joueur de Ligue 2 par France Football, fin 2016.

Bertrand Queneutte : Fabien, le HAC va mal depuis trois mois, mais le club possède la deuxième meilleure défense du championnat. C'est en grande partie grâce à toi. Comment vis tu cette situation paradoxale ?

FF : A titre personnel, je le vis bien. Quand on est performant, il faut le reconnaître, même si ce n'est pas une fin en soi. Il faut dire aussi que j'ai des coéquipiers devant moi qui font le job et avec qui je m'entends et je communique très bien. Deuxième meilleure défense, c'est quelque chose de positif. Tant mieux. Il faut s'appuyer dessus. Parce que comme on dit, quand tu ne prends pas de but, tu as plus de chance de gagner.

BQ : Tu as été élu meilleur joueur de Ligue 2 à l'issue de l'année 2016 par France Football, avec une première partie de la saison en cours assez fantastique. Comment tu expliques tes performances ?

FF : Quand je suis arrivé au Havre, je sortais d'une saison compliquée avec quelques mois de galère, et je suis tombé sur un entraîneur des gardiens qui a tout bousculé à mon poste. Il a bousculé les classiques, les idées pré-conçues. Il a fallu qu'il me prouve qu'il avait raison. Et c'est vrai qu'il a souvent raison. Un peu trop à mon goût (sourire). Des fois, j'aimerais le piquer, lui dire qu'il a tort. Il a fallu que je digère ça, parce quand tu arrives à 30 ans, tu te dis que tu connais déjà à peu près tout. Après, c'est vrai que moi j'avais encore envie d'apprendre et François m'a apporté un oeil nouveau sur le poste de gardien de but. Aujourd'hui, tous les jours, j'en apprends encore et j'aime ça.

BQ : Quelle idée pré-conçue a-t-il par exemple fait évoluer chez toi ?

FF : Il m'a dit qu'il fallait absolument que je "goal" plus bas, si je voulais me donner le temps de pousser pour aller chercher des ballons au ras du poteau, en haut ou en bas. Et c'est vrai que si tu es aux six mètres et qu'il y a une frappe aux 18 mètres, tu es dans l'urgence. Au contraire, si tu es à un mètre de ta ligne, tu n'es pas sur le reculoir et tu gagnes en temps de réaction. Tu as le temps de pousser. Sur certains ballons, je m'en suis d'ailleurs rendu compte. C'est la principale idée qu'il a bousculé chez moi.

BQ : C'est ce qu'il s'est passé récemment, sur le retourné d'Anatol Ngamukol, contre le Red Star ?

FF : Exactement. J'ai eu le temps de pousser, de faire une poussée sèche. J'étais près de ma ligne. Quand tu es petit, beaucoup d'entraîneurs te disent qu'il faut avancer pour réduire l'angle. En réalité, tu offres une option pour te faire lober et tu perds beaucoup de temps, tu réduis ta prise de décision. Sur le retourné, je n'ai aucune indication, je ne sais pas où ça va, mais j'ai du temps et j'arrive à couvrir mon but.

BQ : L'arrivée de Yohann Thuram, vrai concurrent au poste de numéro un, t'a-t-elle aussi incité à pousser le curseur encore plus loin ?

FF : Non, pas du tout. L'année dernière, je commençais à me sentir de mieux en mieux. Il fallait juste que je digère l'apprentissage avec François. Et quand je suis revenu de vacances, je lui ai dit "ça y est, j'ai tout digéré'. Il m'a répondu que maintenant que c'était fait, j'allais tout exploser. L'arrivée de Yohann est intervenue un mois après. J'avais entendu les bruits de couloir au club, qui disaient qu'il fallait un nouveau gardien pour me pousser. Et cela a juste coincidé avec le fait que je me sentais mieux. Aujourd'hui Yohann fait tout pour m'aider. Il se défonce à l'entrainement, qu'il joue ou qu'il ne joue pas. Il a toujours un mot pour me mettre à l'aise, avant un match. Et quand tu vois ça, tu peux être fier de faire partie de cette confrérie.

BQ : On te voit cette saison prendre beaucoup la parole. Peut-être plus que la saison passée. Est-ce que tu te sens aujourd'hui l'âme d'un leader ?

FF : Non, cela ne date pas d'aujourd'hui. Je l'ai toujours été. J'ai toujours pris la parole. Déjà, pour moi, pour rester dans mon match. Parce qu'au poste de gardien, c'est difficile de rester concentré tout un match. Il m'arrive d'ailleurs souvent d'avoir mal à la tête après un match, ou même d'être au bord des larmes, parce qu'émotionnellement et nerveusement je laisse beaucoup de choses. Peut-être que mes prises de parole sont beaucoup plus visibles cette saison, parce qu'on en a besoin. Mais j'ai toujours parlé dans le vestiaire, sur et en dehors du terrain. Christophe Revault m'avait demandé de le faire et m'avait dit qu'il m'avait recruté aussi pour ça, pour mon expérience et pour partager mon parcours atypique. En ce moment, c'est plus difficile. Du coup, j'ai plus envie encore de parler. Mais j'ai toujours été un leader.

BQ : Fabien, une rumeur t'a envoyé à Montpellier durant le mercato. Est ce qu'il y a eu une touche ? Avec ce club ou avec d'autres ?

FF : Moi, je n'ai pas été approché. J'ai simplement lu les rumeurs après qu'on m'en ait parlé. Dans le vestiaire, les copains m'ont dit que l'on m'envoyait à Montpellier. Mais il n'y a rien eu de concret. Sans doute des renseignements ont-ils été pris, pour savoir où j'en étais. Dans le foot, il y a beaucoup de rumeurs. Elles ont certainement perturbé une partie du vestiaire. Mais moi non, elle ne me perturbent pas.

BQ : Tu es sous contrat encore une année, après celle ci. Si le HAC ne montait pas et qu'une occasion se présentait, aurais tu envie, à 32 ans, d'aller t'essayer en Ligue 1 la saison prochaine ?

FF : Je n'ai pas envie de prendre part à ce débat. Je respecte le HAC, les gens qui nous encouragent et mes coéquipiers. Je veux penser uniquement à finir cette saison du mieux possible. On fera le bilan à la fin. A l'heure actuelle, ce n'est pas décent de parler de mon avenir. Mon avenir, c'est le prochain match.