Ligue 2 - Le Havre : Franck Sale rentre à la maison

Après cinq ans à l'OGC Nice, c'est un retour aux sources pour Franck Sale. L'ancien patron du recrutement au HAC fera son retour au Havre cet été.

Directeur du recrutement à la formation et à la préformation à l'OGC Nice depuis bientôt cinq ans, Franck Sale va de nouveau faire ses valises, et faire marche arrière. L'homme qui a passé douze ans au HAC, entre 2000 et 2012, sera de retour cet été, en Normandie et se dit "ravi". Ancien directeur de la cellule de recrutement, il sera cette fois associé à Mohamed El Kharraze, pour une mission similaire. Selon un communiqué du Havre AC, il "apportera, dès le début de la saison à venir, son savoir autant que son réseau en la matière. Le territoire français ne sera d’ailleurs pas le seul champs d’investigation, le marché américain deviendra aussi une zone d’influence."

Par ailleurs, le HAC nommera bientôt un Directeur Technique au sein du centre de formation, dont les missions seront étendues à la fois sur le terrain du recrutement mais aussi sur l’exportation du HAC aux USA.