Ligue 2 - Le Havre : Harold Moukoudi, la force tranquille

A 19 ans, le défenseur Harold Moukoudi commence à pointer le bout de son nez, en Ligue 2. Il pourrait rapidement devenir l'un des piliers, dans la défense centrale du HAC. Et pourquoi pas dès la saison prochaine ?

Harold Moukoudi est une promesse. Celle d'un avenir radieux et solide, concernant la défense du Havre AC. Son entraîneur le sait et ne s'y trompe pas. C'est la raison pour laquelle il a décidé de l'emmener de nouveau avec lui ce vendredi, pour le déplacement à Amiens, à l'occasion de la 32ème journée de Ligue 2. A 19 ans, Harold Moukoudi frappe en effet de plus en plus fort à la porte de son coach et à celle de la division. Il faut dire que les qualités du jeune homme d'1m93 sont grandes et évidentes. Elles pourraient d'ailleurs s'avérer précieuses, la saison prochaine, avec l'absence (blessure) et peut-être même le départ de Steven Fortès. Son point fort : la puissance.

Ainsi, mais sans brûler les étapes, Oswald Tanchot le plonge progressivement dans le grand bain. Et "Moukou", comme on le surnomme, le lui rend bien, lui qui fût à l'origine du deuxième but (Nathaël julan) des Ciel et Marine, la semaine passée face à Laval, pour sa deuxième apparition en ligue 2 et alors qu'il venu tout juste de faire son entrée sur la pelouse. Originaire de région parisienne et au HAC depuis sept ans, Harold Moukoudi, qui ne compte pour l'heure que trois petites minutes de jeu en championnat, n'a désormais qu'un objectif : s'imposer en défense et dans son club formateur.

Potentiellement, Harold Moukoudi peut-il prétendre à une place de titulaire la saison prochaine en charnière centrale ? Réponse de l'entraîneur du HAC Oswald Tanchot, au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :