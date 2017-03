Ligue 2 : Le Havre irrésistible face à Sochaux

Dominateur, solide et séduisant, le HAC s'est logiquement imposé ce vendredi, sur la pelouse de Sochaux (0-1). Les havrais réalisent une excellente opération, à l'occasion de cette 28ème journée de Ligue 2.

Victoire logique et surtout précieuse, pour le HAC ! Les footballeurs havrais ont décidément retrouvé des couleurs et confirment leur rétablissement. Irrésistibles, les hommes d'Oswald Tanchot ont su ouvrir le score en fin de première mi-temps, grâce à une belle ouverture d'Alexandre Bonnet pour Ghislain Gimbert (42'). Sixième but pour l'ancien troyen, le deuxième sur les deux derniers matchs. Le HAC enchaîne un second succès d'affilée, ce qui n'était plus arrivé depuis fin octobre. Les Ciel et Marine remontent provisoirement à la huitième place et se retrouvent à quatre points de la troisième place, occupée par le RC Lens.