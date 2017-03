Ligue 2 - Le Havre : l'entraîneur Oswald Tanchot prolonge pour trois ans

Alors que son contrat devait se terminer au mois de juin, l'entraîneur du HAC s'est engagé pour saisons supplémentaires. Oswald Tanchot est désormais lié au club normand jusqu'en juin 2020.

France Bleu Normandie vous annonçait récemment que la prolongation était imminente, elle est désormais officielle. L'entraîneur du HAC, en poste depuis octobre 2016 et dont le contrat arrivait à expiration, s'est engagé pour trois saisons de plus avec les Ciel et Marine. Oswald Tanchot, 43 ans, était arrivé au club à l'été 2015, en tant qu'adjoint de l'américain Bob Bradley.

La direction explique, dans un communiqué, que "cette décision démontre la volonté du HAC de travailler dans la durée et la stabilité, ingrédients essentiels pour atteindre les objectifs fixés." Actuellement et à huit journées de la fin, le HAC est 11ème de Ligue 2, à neuf points du podium.