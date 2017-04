Ligue 2 – Le Havre : la pire attaque depuis plus de 10 ans

A quatre journées de la fin, le HAC possède la meilleure défense du championnat, mais l’avant dernière attaque de Ligue 2. Avec 30 buts inscrits, il s'agit, pour les normands, du plus faible bilan offensif depuis la saison 2004/2005.

Offensivement, c’est le jour et la nuit entre la saison passée et celle en cours, pour le HAC. Après 34 matchs, les hommes d’Oswald Tanchot ne sont en effet parvenus à faire trembler les filets qu’à 30 reprises cette saison et pointent ainsi à la 19ème place, au classement des attaques. Ils étaient à 40 buts à la même période, la saison dernière. Ainsi et pour l'heure, seul Auxerre fait pire (24). En revanche, Laval, Orléans ou encore le Red Star font mieux. Des équipes pourtant moins bien équipés, sur le papier.

Un classement offensif qui, du coup, explique largement le classement général des normands. Précisions d'Oswald Tanchot, entraîneur du HAC, au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :

Oswald Tanchot : "Parmi nos attaquants, il y en a un qui est prêté, un qui ne joue plus et un autre qui est en fin de contrat et qui, parce qu'il a sans doute des états d'âme, n'est pas à 100%. On voit le total de buts marqués..."

Pire "attaque" havraise depuis 2004/2005, en Ligue 2

Depuis son retour en Ligue 2, il s’agit du pire total, à ce stade de la saison. Et pour trouver un bilan plus catastrophique en deuxième division, il faut remonter plus loin : saison 2004/2005. A l'époque, les havrais avaient obtenu le bonnet d’âne (20ème), avec 22 buts à l’aube de la 35ème journée, et 28 au terme de l'exercice.

Depuis la dernière relégation, en 2009, la pire saison sur le plan offensif reste celle de 2011/2012 (17ème attaque). Les hommes de Cédric Daury (puis intérim de Christophe Revault) avaient alors terminé avec 38 buts, et ils en avaient marqué 31 après 34 journées, soit un de plus qu'à l'heure actuelle. S'ils veulent faire mieux et ne pas s'inscrire comme la pire attaque depuis le retour en Ligue 2, les Ciel et Marine doivent donc marquer plus de huit fois, d'ici la fin du championnat. Pas simple, quand on sait que la moyenne havraise est de 0,88 buts par match, et qu'il n'en reste que quatre.

Oswald Tanchot : "Toutes les équipes qui sont en haut ont un buteur à plus de 14 ou 15 buts. Nous on n'a pas ce buteur là".

Mathieu Duhamel est pour l'heure le meilleur buteur du club cette saison (8 buts) © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

Oswald Tanchot : "Les jeunes attaquants qui ont fait leurs premiers pas doivent bien comprendre que ce n'est pas seulement par rapport à ce qu'ils ont fait, mais par rapport à ce que d'autres n'ont pas fait (...) Certains jeunes pensent parfois que ce sont eux qui ont fait bouger les lignes (...) Ils ne sont encore rien d'autre que des promesses."

Le paradoxe havrais

Paradoxal à première vue, quand on sait que le HAC dispose cette année, comme la précédente, des deux meilleurs buteurs de Ligue 2 en activité : Ghislain Gimbert (78 buts en 347 matchs, dont 254 comme titulaire) et Mathieu Duhamel (71 buts 177 matchs, dont 161 comme titulaire). Cette saison, le premier en est à sept réalisations, en 28 matchs (24 titularisation) tandis que le second, qui n'a plus joué depuis fin janvier, reste le meilleur buteur du club, avec huit buts, en 19 matchs (16 titularisations).

A noter que lors de la saison 2004/2005, Philippe Hinsberger avait pour attaquants Jonathan Jager (5 buts), Christophe Mandanne (2 buts), Nassim Akrour (2 buts) ou encore Guillaume Hoarau, qui faisait alors ses débuts en Ligue 2.

Les explications

A ce faible rendement du HAC et des principaux buteurs, plusieurs explications : d'abord, une équipe peu adaptée à des attaquants au profil trop similaire. Ensuite, une animation offensive souvent trop pauvre. Un manque de stabilité, aussi, avec les différents changements d'entraîneur. Par ailleurs, un manque d'envie chez les uns, et un manque d'adhésion au projet chez les autres. Enfin, une absence de cohésion au sein du groupe, mais également une absence de ligne directrice claire et forte et de poigne de la part des dirigeants. La faute n'est donc pas seulement imputable aux finisseurs.