Ligue 2 | Le Havre : les Ciel et Marine en touristes et en dessous de tout, sur la pelouse d’Amiens

Impuissants, sans envie et en roue libre, les footballeurs du HAC se sont logiquement inclinés, ce vendredi, sur la pelouse d’Amiens, à l’occasion de la 33ème journée de Ligue 2 (2-0).

En conférence de presse d’après match, la colère froide, noire et totalement justifiée du coach havrais. La presse a ainsi découvert un nouveau visage chez Oswald Tanchot : plus cinglant que jamais. Depuis la tribune et pendant 90 minutes, elle a aussi découvert un nouveau visage du HAC : plus fantomatique que l’on ne pouvait l’imaginer. Sur le terrain, pas un pour rattraper l’autre, ou presque. Et à l’arrivée, un score (2-0) plutôt clément, avec des buts de Thomas Monconduit (4’) et de l’ancien havrais Harrison Manzala (55’). Les normands peuvent en effet dire « merci » à leur immense gardien, Yohann Thuram, qui de son côté a sorti le grand jeu, avec six parades, pour éviter aux siens de se faire humilier… ce qu’ils auraient presque mérité.

En coulisse, le coach craignait ces derniers jours que certains de ses joueurs ne choisissent leur match, à l’occasion de cette fin de saison où le club n'a plus rien à espérer. Une crainte qui s’est confirmée, ce vendredi, au Stade de la Licorne, devant près de 7.700 spectateurs, dont 200 malheureux havrais. Et pour le coup, cette rencontre Amiens – Le Havre n’avait visiblement pas été coché par une partie de l’effectif dans le calendrier des matchs à jouer, tant la quasi-totalité du groupe est passée à côté. Oswald Tanchot, au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :

Ecoutez : Oswald Tanchot et les joueurs qui choisissent leurs matchs Partager le son sur : Copier

Tanchot : "Certains avaient décidé que le championnat était terminé et que c'était les vacances..." #ASCHAC — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) April 14, 2017

Une défaite inquiétante, qui fait craindre une fin de saison cauchemardesque pour les supporters.

Ecoutez : Oswald Tanchot parle de défaite inquiétante Partager le son sur : Copier

Tanchot : "Si certains ont décidé que c'était fini, qu'ils fassent le nécessaire d'un point de vue administratif / contractuel..." #ASCHAC — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) April 14, 2017

Oswald Tanchot dépité face à la pauvreté du jeu havrais face à Amiens © Maxppp - Docuhet / Le courrier picard

Tanchot : "Si fin de saison synonyme de ce type de matchs pr certains, on va abréger les choses. D'autres vont jouer..." #ASCHAC — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) April 14, 2017

Des havrais à la fois suffisants et très insuffisants !

En salle de presse, Oswald Tanchot a notamment été interrogé sur la suffisance dont certain de ses joueurs ont semblé faire preuve. Un trait de caractère constaté par les confrères picards :

Ecoutez : Oswald Tanchot et la suffisance de ses joueurs Partager le son sur : Copier

Tanchot : "La suffisance, ça te pète à la gueule tt le temps ! La gde force d'un sportif, c'est l'humilité..." #ASCHAC — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) April 14, 2017

Certains joueurs vont-ils faire les frais de ce naufrage ? Probable, même si Oswald Tanchot n’a pas voulu faire de cas particulier, en conférence de presse :

Ecoutez : Oswald Tanchot et le naufrage collectif Partager le son sur : Copier

Ce qui se dit à la direction du club : "Parfois, on peut trouver des excuses. Ce soir, il n'y en a aucune" #ASCHAC — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) April 14, 2017

Harrison Manzala fait le show, et le break !

Au Havre, en début de saison, Bob Bradley ne comptait pas sur lui. Le joueur venait en plus de se blesser grièvement. Alors, Harrison Manzala est parti voir du côté d’Amiens si l’herbe était pus verte. Et elle l’est incontestablement, le concernant. Un quatrième but, ce vendredi, en huit titularisations depuis son arrivée. Mais une réalisation qu’il n’a pas voulue fêté, par respect pour ses anciens partenaires et pour les 200 supporters havrais qui avaient fait le déplacement. Harrison Manzala est au micro de Bertrand Queneutte :

Ecoutez : Harrison Manzala, avec Bertrand Queneutte Partager le son sur : Copier

#ASCHAC : Ayasse s'est fait remettre l'épaule en place par le doc de @AmiensSC ! Ça sent pas bon... — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) April 14, 2017