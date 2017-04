Ligue 2 - Le Havre : Mathieu Duhamel, définitivement au placard ?

En disgrâce au sein du club normand, Mathieu Duhamel n'est plus apparu en Ligue 2 depuis fin janvier et ne devrait plus jouer d'ici la fin de saison.

Au Stade Océane, le HAC reçoit Laval ce vendredi, à l'occasion de la 32ème journée de Ligue 2 (20h). Et comme les neufs précédentes rencontres de son équipe, c'est depuis chez lui que l'attaquant vedette du club normand va devoir suivre celle-ci. A bientôt 33 ans, Mathieu Duhamel vit une fin de carrière compliquée. Engagé avec le HAC jusqu'en juin 2019, l'ancien malherbiste ne joue plus depuis le 27 janvier 2017... et pourrait ne plus jamais porter le maillot Ciel et Marine. En conflit permanent avec Bob Bradley, l'an dernier, l'attaquant semblait pourtant être repartie sur de meilleures bases avec Oswald Tanchot.

Problème, non seulement l'actuel meilleur buteur du club (8 buts) s'est en quelques mois mis à dos une large partie du vestiaire. Mais face à un manque présumé d'implication dans la vie du club ou encore des "écarts" de comportements à répétition, il s'est aussi attiré les foudres de ses dirigeants et de son staff qui veulent aujourd'hui s'en séparer. Seul hic : ces mêmes dirigeants lui ont fait signer un bail de quatre ans, qu'ils risquent aujourd'hui de traîner comme un boulet.

Mathieu Duhamel, un joueur dont le passage au HAC restera, quoi qu'il advienne, comme un immense échec pour ne pas dire un fiasco. Et laissera à tous - y compris à lui - le sentiment d'un gros gâchis.

Explications de Bertrand Queneutte - France Bleu Normandie :