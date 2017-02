Ligue 2 - Le Havre | Nathaël Julan : "J'ai parfois besoin qu'on me rentre dedans"

Le HAC (10) se déplace sur la pelouse du leader brestois, ce samedi, en match décalé de la 26ème journée de Ligue 2. Les Ciel et Marine s'appuieront notamment sur l'un des hommes en forme côté normand : le jeune attaquant Nathaël Julan.

Le HAC (10ème - 33 pts)sur la pelouse du leader ! Les havrais se déplacent à Brest (1er - 45 pts) ce samedi après midi, à l'occasion de la 26ème journée de Ligue 2 ! Coup d'envoi à 15h, en direct sur France Bleu Normandie. Au classement, les Ciel et Marine sont encore loin, à 12 points de Brest et à 7 points du podium. Mais les hommes d'Oswald Tanchot sont parvenus à sortir du brouillard en battant Bourg (3-0) le weekend dernier, après 10 matchs sans victoire. Il s'agit donc de confirmer et de repartir sur une nouvelle série positive. C'est ce que souhaite le coach Oswald Tanchot, il est au micro de Bertrand Queneutte :

Ecoutez : Oswald Tanchot avant le match face à Brest

Nathaël Julan, attaquant du HAC © Radio France - Bertrand Queneutte

Pour cela, le coach havrais s'appuiera notamment sur son jeune buteur : Nathaël Julan, titulaire en pointe depuis trois matchs et auteur de son deuxième but de la saison la semaine passée. Seulement, s'il est l'un des hommes en forme chez les Ciel et Marine, l'ancien meilleur joueur de son groupe en CFA 2 l'an dernier ne doit pas se reposer sur ses lauriers - Bertrand Queneutte.

Ecoutez : Nathaël Julan, avec Bertrand Queneutte

Brest, déjà en Ligue 1 ?

Même si avec ses 45 points en 25 matchs, Brest fait figure de favori, rien n'est joué d'avance dans ce championnat. Les bretons ne sont pas à la Ligue 2 ce que le PSG ou Monaco sont à la Ligue 1, loin de là. La Ligue 2 est cette année très homogène et tout le monde est capable de battre tout le monde. La preuve, la semaine dernière, les hommes de Jean-Marc Furlan n'ont pris qu'un point sur six. Par ailleurs, sur les six défaites qu'ils ont concédées cette année, quatre l'ont été à domicile. Tout les espoirs sont donc permis.

Un nul à Clermont, puis une lourde défaite à Auxerre. Le Stade Brestois a calé la semaine passée, avec un maigre bilan sur les deux dernières journées. Mais le coach breton, lui, ne fait pas le même lecture. Il est au micro France Bleu de Thomas Lavaud :

Ecoutez : Jean-Marc Furlan et les deux dernières journées

Ligue 2 | J26 : Brest - Le Havre, en direct et en intégralité ce samedi sur France Bleu Normandie, dès 14h45.