Ligue 2 - Le Havre : Oswald Tanchot dévoile son projet pour les trois prochaines années

Entre montée en Ligue 1, gestion du groupe pro et formation, le coach havrais, qui vient de prolonger pour trois avec le club normand, a dévoilé son nouveau projet. Il évoque aussi, sur France Bleu Normandie, la méthode qu'il compte mettre en place.

Trois ans de plus sur le banc normand, un projet bien clair dans la tête du coach, et des objectifs ambitieux. D'ici juin 2020, Oswald Tanchot aura notamment pour mission d'obtenir des résultats à court terme, de jouer le haut de tableau d'entrée, et si possible de faire monter le club rapidement en Ligue 1. Mais le coach devra également réaliser un savant mélange dans son effectif, entre joueurs confirmés et joueurs d'avenir, autrement dit repérer et incorporer intelligemment les meilleurs jeunes du centre de formation au groupe professionnel. Une mission plurielle qui justifie la durée du contrat. Oswald Tanchot est au micro de Bertrand Queneutte :

Ecoutez : Oswald Tanchot et son projet pour le HAC Partager le son sur : Copier

Le "regroupement familial" au HAC, c'est pour bientôt ?

Autre projet dans les cartons havrais, celui de regrouper les sites d'entraînement du HAC en un seul. Aujourd'hui éparpillés entre la Cavée Verte, Saint-Laurent de Brèvedent et même le Stade Océane, les joueurs (en formation et professionnels) se côtoieraient alors plus souvent et plus facilement. Oswald Tanchot espère que cela se concrétisera le plus vite possible. Pourquoi ? Réponse du technicien :