Ligue 2 - Le Havre : saison terminée pour Steven Fortès

Victime d'un gros choc lors du match face à Clermont, vendredi dernier, Steven Fortès pourrait être absent durant au moins six mois. Le genou droit du défenseur du HAC est sévèrement touché.

Sorti sur blessure à vingt minutes de la fin, contre Clermont vendredi dernier, Steven Fortès ne jouera plus cette saison en Ligue 2 et pourrait être absent pour les six prochains mois, au moins. Le ligament croisé du genou droit a en effet été durement touché, selon les derniers examens. Il pourrait même avoir été totalement rompu. Un coup très dur pour le club et pour le joueur, titulaire en défense et auteur de très bonnes prestations dernièrement.

Christophe Revault, sur France Bleu : "Je lui ai dit dans le vestiaire, à la fin du match, qu'on serait toujours là et qu'on ne le laisserait pas tomber"

Mauvaise nouvelle pour Steven Fortès : à priori 6 mois d'arrêt ! Ligament croisé du genou droit touché, peut-être rompu (encore un doute). pic.twitter.com/ZkFLKiAeUQ — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) March 16, 2017

L'international cap-verdien, qui fêtera ses 25 ans dans un mois, arrive en fin de contrat au mois de juin. Une proposition de prolongation lui a récemment été formulée par les dirigeants normands, et "cela ne change rien" a assuré Christophe Revault, le directeur sportif, sur France Bleu Normandie, lundi dernier. Et d'ajouter : "On aime nos joueurs et ce n'est pas dans la difficulté qu'on les lâche". Pour rappel, le défenseur central avait refusé de quitter le club en cours de saison et de s'engager pour Nancy, en Ligue 1, lors du dernier mercato d'hiver.