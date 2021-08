Ligue 2 : le jeu, cap à suivre pour le FCSM face à Caen

Les Lionceaux ont disputé seulement deux matchs de compétition pour l'instant, mais ils ont plu. Un jeu appliqué et léché, qui a marché contre Dijon (victoire à l'extérieur 1-3), mais qui n'a pas suffi contre le Havre (défaite 0-2). Face au Havre, il y avait de quoi enrager : une prestation aboutie ternie par deux erreurs individuelles. Pas de quoi pour autant faire changer de cap à l'entraîneur Omar Daf. Cette année, c'est par le jeu, grâce au jeu, et avec le jeu que les Sochaliens avanceront.

"C'est la mentalité que je veux imposer cette saison, et les joueurs adhèrent. Ça passera par le jeu. On a une philosophie, des principes, et on va s'appuyer dessus. Je pense que cela s'est vu sur les deux premières rencontres. Quand on y ajoutera l'efficacité, ce sera encore plus plaisant à voir. Mais il faut trouver cet équilibre entre bien jouer et être très réalistes dans les zones de vérités" précise Omar Daf.

Niane écarté pour raisons de conduite

Pour cette rencontre face à l'actuel leader de Ligue 2 (à égalité avec le Paris FC), les Jaunes et Bleus repartent avec le même groupe que face au Havre. A l'exception de l'attaquant Adama Niane, qui ne fera pas le voyage. Il a été écarté pour manquement aux règles de la vie du groupe.