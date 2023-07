Ligue 2 : le jeune attaquant du Stade Rennais Junior Kadile signe pour trois ans au Stade Lavallois

Après Remy Labeau-Lascary, prêté par le RC Lens, le Stade Lavallois s'adjuge les services d'un autre jeune attaquant pour la saison prochaine. Il s'agit de Junior Kadile, 22 ans, qui évoluait jusque-là au Stade Rennais et qui s'est engagé pour trois ans. Junior Kadile était prêté dans le club portugais de Famalicao où il a disputé 18 matches en Liga portugaise (D1) lors des deux dernières saisons. Sous le maillot rennais, le jeune attaquant a surtout évolué avec l'équipe U19. Il compte tout de même une apparition avec l'équipe première, c'était en Coupe de France. Il restait un an de contrat à Kadile mais le Stade Rennais l'a laissé libre.

Six attaquants dans l'équipe

L'arrivée d'un autre attaquant, Malik Tchokounté sera officialisée ce mardi midi par le club du Stade Lavallois. Tchokounté arrive du Nîmes Olympique en ayant inscrit 13 buts la saison dernière en Ligue 2.

Pour l'instant, le secteur offensif est bien fourni au Stade Lavallois, malgré les départs de Kader N'Chobi, Geoffray Durbant et Steven Nsimba . Sébastien Da Silva, Zakaria Naidji et François-Xavier Fumu-Tamuzo sont toujours sous contrat avec Laval. Et trois nouveaux attaquants arrivent, Remy Labeau-Lascary, Junior Kadile et Malik Tchokounté. Il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres changements d'ici la fin du mercato estival fixé au 1er septembre 2023.