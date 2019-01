Ligue 2 : le leader messin accroché par l'AC Ajaccio (0-0)

Metz, France

Pour la troisième fois de la saison, le leader messin a donc concédé le nul en Ligue 2 : Après Lorient et Grenoble, lors de la phase aller, c'est l' AC Ajaccio, qui a accroché nos grenats. Score final : 0 à 0. Avec un peu plus de réalisme en première période, les messins auraient pu l'emporter. Dommage !

Le retour des cadres

Après avoir fait jouer ses réservistes, mardi dernier, à Monaco en Coupe de France (Delecroix, Jallow, Niane et Hein), le staff a décidé de faire revenir ses cadres, pour ce déplacement en Corse : Boulaya, Cohade, Diallo, et Nguette sont titulaires pour affronter l' AC Ajaccio. Les tauliers font d'ailleurs rapidement la différence en première période, mais le réalisme fuit le FC Metz : Nguette puis Sunzu sont tout près d'ouvrir la marque, mais la tête du premier est repoussé par le gardien et celle du second heurte la barre transversale corse.

ALLEZ GRENATS !! — Klass&Deuch (@KlassAndDeutsch) January 25, 2019

Après la pause, c'est l' AC Ajaccio, qui se montre à son tour menaçant, mais le portier messin, Alexandre Oukidja, réalise une double parade face au corse Gimbert. En seconde période, les messins sont un peu plus décevants et ils ne parviennent pas à inquiéter la défense de l'ACA. On en reste donc là. Pas de but, pas de vainqueur, ni de vaincu et des messins qui regretteront sans doute leurs occasions manquées du premier acte.

Bon bah match nul 0 à 0 face à @ACAjaccio 😕 J’me couche, bonne nuit 😴 #ACAFCMpic.twitter.com/x0wlcGmGL3 — Grayou (@Grayou_officiel) January 25, 2019

Place maintenant au derby

Au classement, le FC Metz totalise 45 points. Il est toujours en tête de la Ligue 2, avec 3 points d'avance sur Brest qui jouera ce samedi contre Sochaux. Prochaine rencontre des grenats, ce mardi, à la maison, contre l'AS Nancy Lorraine. Le club au chardon qui a battu ce vendredi l' AJ Auxerre (1-0). Les Rouge et Blanc sont avant-derniers au classement. A noter aussi le retour des Lorientais, victorieux à Valenciennes (1-2).