Ligue 2 : Le leader messin attaque, à Orléans, la phase retour du championnat

Le club à la Croix de Lorraine à l'attaque de la phase retour du Championnat. Ce vendredi, le leader messin se rend à Orléans, 11ème au classement. C'est le premier match de la 2ème partie de saison, au cours de laquelle, les grenats vont tenter de retrouver la Ligue 1. Et cette phase retour commence fort, avec un mois de janvier particulièrement chargé.

5 matchs en 18 jours

Après la mise en bouche " St Quentinoise " en Coupe de France, qui a d'ailleurs poussé les grenats jusqu'aux prolongations, le FC Metz va disputer 5 matchs en 18 jours, soit un tous les 3 jours et demi : 4 en L2 avec 2 déplacements à Orléans et Ajaccio et les réceptions de Clermont et de Nancy. Et une nouvelle rencontre de Coupe, au stade Louis 2, contre l'AS Monaco, le 22 janvier prochain.

C'est un programme copieux et relevé, dans une période hivernale peu propice mais qui n'inquiète pas outre mesure l'entraîneur adjoint, Vincent Hognon. Il rappelle que son groupe, " étoffé et varié ", peut faire face à cet agenda surchargé.

Le Grand absent de ce mois de janvier très dense, c'est bien sûr Coach Antonetti, toujours retenu en Corse, pour raisons familiales. Pour l'instant, le FC Metz n'a pas souffert de son départ sur l'île de beauté. Les grenats poursuivent leur route, sans trembler ni faillir, en espérant que cette étape orléanaise ne soit pas un coup d'arrêt.

Cette situation inédite ne laisse en tout cas pas insensible le milieu de terrain malien du FC Metz, Mamadou Fofana.

Mamadou Fofana, le milieu de terrain malien, sur l'absence de coach Antonetti Copier

Mamadou Fofana © Radio France - Thomas Jeangeorge

US Orléans - FC Metz, 20ème journée de Ligue 2, coup d'envoi au stade de la Source, à suivre sur France Bleu Lorraine, dès 19h30 avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et de François Pelleray.