Ligue 2 : Le loup et l'agneau entre Lens et l'USO pour la dernière journée de championnat

Orléans, France

Tout s'est joué en début de match pour l'USO, 2-0 au bout de 27 minutes, Lens avait mis le pied sur le ballon et la main sur le match. Mais la jeunesse orléanaise (Thiam pour centrer et Talal pour marquer) faisait mouche sur une des 1ères incursions orléanaises. Mais lorsque Lens accélérait ce vendredi, l'USO flanchait et en fin de 1è mi-temps, le Racing obtenait un pénalty logique, transformé par Gomis. 2 buts en début de 2è mi-temps scellait le sort du match, malgré un sursaut conclu par Le Tallec pour son 99è but en professionnel. On a vu la différence entre une équipe déterminée à aller chercher les playoffs et une qui n'avait rien à jouer, analysait Didier Ollé-Nicolle après le match. Mais au final, l'USO termine la saison à la 8è place et cela mérite bien un peu d'indulgence pour ce dernier match un peu escamoté. A noter côté lensois, le triplé de Yannick Gomis, ancien de l'USO, qui finit la saison à 15 buts.

La réaction de Didier Ollé-Nicolle

La réaction du 1er buteur orléanais, Amine Talal

Les résultats de cette dernière journée

Le classement de Ligue 2

Retrouvez toute l'actualité de l'US Orléans sur francebleu.fr