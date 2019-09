Ligue 2 : Le Mans FC diminué pour aller affronter Rodez

Sarthe, France

Cette quinzaine de trêve internationale avait tout pour être parfaite. Après leur première victoire en championnat face à Sochaux, les Manceaux ont pu profiter de l'absence de match pour peaufiner les positionnements, les systèmes tactiques, intégrer les deux dernières recrues et bien récupérer après huit matchs en cinq semaines. Malheureusement, les absences et les forfaits se sont accumulés.

Jeudi, lors de la dernière séance d'entraînement avant de partir pour le sud, Le Mans FC a perdu sa recrue Aboubakary Kanté, victime d'un petit pépin musculaire, et Hamza Hafidi, victime d'une fracture du nez lors d'un choc tête contre tête avec un coéquipier. Forfaits pour ce déplacement, ils rejoignent une infirmerie déjà bien remplie, où resteront également George Gope-Fenepej, Pierre Lemonnier (clavicule) et Youssef Maziz. Touché aux adducteurs, le jeune international marocain qui montait en puissance sera absent deux mois. Un vrai coup dur.

Savoir jouer contre-nature

Ce match entre promus pourrait permettre aux Manceaux d'enchaîner sur une second résultat positif en ramenant au moins un point. Auteurs d'un bon début de saison (9e avec 9 points), les joueurs aveyronnais semblent caler légèrement : ils n'ont plus gagné un match depuis le 9 août. Pour autant, les Manceaux s'attendent à une rencontre "difficile, face à une équipe type Ligue 2, bien solide, qui va chercher à nous contrer, explique le milieu manceau Yan Boé-Kane, donc il faudra être intelligent."

Autrement dit, être patient, prudent et comme face à Sochaux, ne pas forcément se ruer à l'attaque : "Faudra qu'on ait cette capacité, par moments, de jouer contre-nature, estime le coach Richard Déziré, à ne pas trop avoir la possession pour éviter de venir buter parce que face à une telle équipe, si on perd le ballon alors qu'on est en déséquilibre, on sera en danger." A l'image de la saison passée, en National, où Le Mans FC a perdu deux fois 1-0 face aux hommes de Laurent Peyrelade.

Le groupe manceau

Aymes, Thuram - Duponchelle, Vardin, Lévêque, Dasquet, Musavu-King, Guiet - Fofana, Boé-Kane, Confais, Julienne, Manzala, Diarra, Vincent - Créhin, Moussiti-Oko, Rambaud.